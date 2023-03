Allerta meteo, Mastella avverte i cittadini e dirama l’avviso (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Alla luce del bollettino della Sala operativa regionale unificata della Regione Campania che dal pomeriggio odierno fino alle ore 20:00 di domani, segnala – quali fenomeni rilevanti – forti raffiche di vento, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha diramato un avviso alla popolazione cittadina. Con il documento il sindaco invita la cittadinanza a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento e invita ad usare particolare particolare prudenza negli spostamenti. Contestualmente il Sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Alla luce del bollettino della Sala operativa regionale unificata della Regione Campania che dal pomeriggio odierno fino alle ore 20:00 di domani, segnala – quali fenomeni rilevanti – forti raffiche di vento, il sindaco di Benevento Clementehato un avviso alla popolazione cittadina. Con il documento il sindaco invita la cittadinanza a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento e invita ad usare particolare particolare prudenza negli spostamenti. Contestualmente il Sindaco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : Consulta la mappa per verificare quali fenomeni meteo-idro sono previsti nel luogo in cui ti trovi o sei diretto. G… - ComuneNapoli : ????Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi per venti e mare previsti fino alle ore 20:00 del 16… - ErasmoDAngelis : RT @DPCgov: Consulta la mappa per verificare quali fenomeni meteo-idro sono previsti nel luogo in cui ti trovi o sei diretto. Giovedì #16ma… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania, allerta meteo per vento forte e mare agitato dalle 14 del 15 marzo alle 20 del 16 marzo https://t.… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Napoli, allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 14 del 15 marzo fino alle ore 20 del 16 m… -