Allerta meteo a Roma e nel Lazio, venti forti e mareggiate: le previsioni di oggi e domani (Di mercoledì 15 marzo 2023) . La Protezione Civile della Regione Lazio ha indetto ieri un'Allerta meteo, che coprirà anche le giornate di oggi, 15 marzo, e domani, 16 marzo 2023. Nonostante il bel tempo riscontrato questa mattina in località come Ostia, la temperatura è molto fredda. Diversi sono i cittadini che, a grande sorpresa, hanno dovuto tirare fuori dagli armadi le giacche a vento. L'Allerta meteo su Roma e nel territorio del Lazio Come menzionato dalla stessa Protezione Civile, le previsioni meteo non sono delle migliori per oggi e domani. Si prevedono, infatti, forti scariche di vento su tutto il territorio capitolino. Una dinamica dettata dalle perturbazioni ...

