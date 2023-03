Allenamento Lazio, ancora niente Immobile per l’AZ (Di mercoledì 15 marzo 2023) Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista della sfida contro l’AZ Alkmaar di domani sera: le scelte di Sarri verso la partita Giorni intensi per la Lazio, che nel giro di pochi giorni avrà due sfide molto delicate: la prima domani sera contro l’AZ Alkmaar nel ritorno di Conference League, con i biancocelesti chiamati alla rimonta. Domenica poi ci sarà il Derby di Roma con i giallorossi. La squadra questa mattina ha svolto l’Allenamento di rifinitura in vista della doppia sfida, cominciando dagli olandesi. Davanti a Maximiano ci saranno Patric, pienamente recuperato, e uno tra Casale e Romagnoli (probabili staffetta tra i due). Con Hysaj che ha lasciato anzitempo l’Allenamento e che dunque non sarà a disposizione, sulle corsie toccherà a Lazzari a Marusic. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)di rifinitura per lain vista della sfida controAlkmaar di domani sera: le scelte di Sarri verso la partita Giorni intensi per la, che nel giro di pochi giorni avrà due sfide molto delicate: la prima domani sera controAlkmaar nel ritorno di Conference League, con i biancocelesti chiamati alla rimonta. Domenica poi ci sarà il Derby di Roma con i giallorossi. La squadra questa mattina ha svolto l’di rifinitura in vista della doppia sfida, cominciando dagli olandesi. Davanti a Maximiano ci saranno Patric, pienamente recuperato, e uno tra Casale e Romagnoli (probabili staffetta tra i due). Con Hysaj che ha lasciato anzitempo l’e che dunque non sarà a disposizione, sulle corsie toccherà a Lazzari a Marusic. ...

Due giornate a Kumbulla, ElSha e Zalewski: 'Rialziamoci e puntiamo la Champions' La Roma ha ripreso gli allenamento già ieri a Trigoria dopo il pesante ko col Sassuolo, che però ha lasciato soprattutto la ... Tra cinque giorni toccherà invece al derby della capitale contro la Lazio, ... Roma, seduta a Trigoria: Pellegrini punta la Real Sociedad Allenamento sotto la pioggia per la Roma a due giorni dal match di ritorno in Spagna degli ottavi di ... C'è voglia di riscattarsi e il primo banco di prova, in attesa del derby con la Lazio di domenica, ... Radio Casteldebole - Prosegue la marcia di avvicinamento alla Salernitana, con un Orsolini di nuovo in gruppo Buone notizie per il tecnico Rossoblù, che ha riavuto in gruppo sin dall'inizio Riccardo Orsolini, il quale sembra aver smaltito i problemi che lo avevano costretto a saltare la scorsa gara contro la ...