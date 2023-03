Allenamento Juve | solo qualche minuto per Di Maria Attesa per i convocati per Friburgo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Viglia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League per lantuts, che adovrà difendere l'1 - 0 di Torino. Tanti dubbi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ?… - juventus_zone24 : RT @GoalItalia: Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ? #FriburgoJuve h… - OdeonZ__ : Allenamento Juve, solo qualche minuto per Di Maria: attesa per i convocati - ArturoDb72 : RT @GoalItalia: Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ? #FriburgoJuve h… - NewsletterLeggo : Allenamento Juve pre Friburgo: la rifinitura dei bianconeri al JTC – FOTO e VIDEO Le news del giorno di Juventus… -

Viglia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League per la Juventuts, che a Friburgo dovrà difendere l'1 - 0 di Torino. Tanti dubbi per ...Invece, l'di ieri ha fatto emergere nuovi dubbi. Di Maria non ha lesioni, ma forse ... Un dentro o fuori che lae Allegri non vorrebbero dover affrontare senza Pogba, Chiesa, Milik, ...E dopo l'personalizzato di martedì, anche in rifinitura non si è visto con il resto del gruppo: qualche corretta su campo secondario prima dell', poi il rientro all'interno ...

Allenamento Juve pre Friburgo: la rifinitura dei bianconeri - VIDEO Juventus News 24

13:32 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Friburgo. La squadra partirà alle 16:30 e poco prima verrà diramata la lista dei ...Juventus ancora in emergenza, Di Maria non si allena con i compagni. Out anche Bonucci. A sorpresa invece in gruppo c'è Chiesa. Non arrivano buone notizie per Allegri dall'ultimo allenamento alla ...