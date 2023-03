Allegri non dimentica l’Inter: «Prima quarti e poi il Derby d’Italia» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Massimiliano Allegri Prima di Friburgo-Juventus ha spiegato gli impegni della propria squadra non dimenticando il Derby d’Italia contro l’Inter UN PASSO ALLA VOLTA ? In conferenza stampa Allegri non dimentica la gara contro l’Inter: «Dobbiamo fare un passettino alla volta. Prima arriviamo ai quarti di finale, poi chiudiamo domenica sera con Inter-Juventus che è il Derby d’Italia. Poi dovremo riposare, dal 2 aprile fino ai primi di giugno ci sono tante gare. Andare avanti in Europa League serve a riempire il calendario: ci divertiamo a giocare e ci alleniamo meno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Massimilianodi Friburgo-Juventus ha spiegato gli impegni della propria squadra nonndo ilcontroUN PASSO ALLA VOLTA ? In conferenza stampanonla gara contro: «Dobbiamo fare un passettino alla volta.arriviamo aidi finale, poi chiudiamo domenica sera con Inter-Juventus che è il. Poi dovremo riposare, dal 2 aprile fino ai primi di giugno ci sono tante gare. Andare avanti in Europa League serve a riempire il calendario: ci divertiamo a giocare e ci alleniamo meno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

