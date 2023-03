Allegri | «In Serie A siamo secondi! Condizioni Di Maria e Chiesa…»

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Massimilianorincara la dose sulla seconda posizione della Juventus nonostante il meno 15. Poi dà aggiornamenti su Die Chiesa. L’Inter osserva BILANCIO ?a Sky Sport aggiorna sulledegli infortunati anche in vista dell’Inter e fa un bilancio del campionato: «Dinon in condizione, sta meglio, ma difficilmente partirà titolare domani. Chiesa ha fatto un buon allenamento, è a disposizione dalla panchina. Bilancio della stagione? Momentaneamente in campionato abbiamo fatto i punti sul campo, 53, esecondi. Mancano 11 partite e dobbiamo cercare di rimanere dentro la corsa alla Champions League. Poi abbiamo la Coppa Italia, ma i bilanci adesso sono ballerini. Serve fare un passo alla volta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Penultimo sforzo per la Juve di Max Allegri prima della sosta, domenica sera sarà tempo di derby d'Italia a San Siro con l'Inter. FRIBURGO (Germania) - Raggiunta Friburgo con il resto della squadra, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presenterà la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro i tedeschi del Nazionale azzurro Vincenzo Grifo in conferenza stampa, prevista alle ore 19.15. Kenan Yildiz è tra i convocati della Juve Next Gen per la gara infrasettimanale con la Pro Vercelli. La chiamata è frutto delle esigenze del momento: le assenze in prima squadra spingono Allegri ad attingere dalla seconda squadra, di conseguenza Brambilla pesca in Primavera.

Filip Kostic sarà, molto probabilmente, ancora titolare nel 3-5-2 disegnato da mister Allegri, il quale considera l’esterno sinistro un imprescindibile. Fino ad ora, in Serie A, il serbo ha guadagnato ...Tra poco Massimiliano Allegri e Wojciech Szczesny parleranno in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Friburgo. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: Ascolta Radio Bianconera, ...