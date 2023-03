Allegri e Mourinho, occhi in Premier: concorrenza spietata per il mediano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gli occhi di Juve e Roma sono tutti per il portoghese che incanta in Premier: la concorrenza però non molla l’osso Affrontatesi di recente in campionato, e possibili avversarie nel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Glidi Juve e Roma sono tutti per il portoghese che incanta in: laperò non molla l’osso Affrontatesi di recente in campionato, e possibili avversarie nel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Francesco9_ : Classifica allenatori più sculati della serie a attualmente: Inzaghi Mourinho Pioli Allegri Thiago motta Gasperini - RobertoMogiani : Quindi se #Inzaghi si difende (anche fortunosamente, diciamolo) si scrivono pagine in cui si dice che non è disonor… - manini_giacomo : @sgavdio Con 1000 difetti, ma hai ragione da vendere. In caso di eliminazione sarebbero stati massacrati e si gioca… - bibone65 : Non capisco ,Mourinho fa catenaccio è un genio ,Inzaghi fa catenaccio è'impresa'!!! Allegri fa catenaccio -' che gioco di merda' - Alesp1672 : @_Francesco9_ Ha più culo di: Pioli, Spalletti, Allegri, Mourinho, Gasperini, Mancini. -