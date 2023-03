Allarme streptococco, farmacie prese d’assalto a Roma per tamponi e antibiotici: ecco i sintomi. L’esperto: “No alle cure fai-da-te, ci sono persone allergiche a questi farmaci” (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’è una psicosi da streptococco? A Roma, in particolare, le farmacie sono state prese d’assalto per richiedere tamponi e antibiotici contro lo streptococco. L’infezione si trasmette per contatto diretto con le secrezioni provenienti dalla gola o dal naso di persone infette o con lesioni cutanee infette. E si manifesta con mal di gola persistente, tonsille ingrossate con presenza di placche, febbre, difficoltà a deglutire, mal di testa, stanchezza e anche episodi di vomito e diarrea. Il problema è che quando questi sintomi colpiscono uno o più bambini della stessa classe, scatta facilmente l’Allarme tra i genitori. In alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’è una psicosi da? A, in particolare, lestateper richiederecontro lo. L’infezione si trasmette per contatto diretto con le secrezioni provenienti dalla gola o dal naso diinfette o con lesioni cutanee infette. E si manifesta con mal di gola persistente, tonsille ingrossate connza di placche, febbre, difficoltà a deglutire, mal di testa, stanchezza e anche episodi di vomito e diarrea. Il problema è che quandocolpiscono uno o più bambini della stessa classe, scatta facilmente l’tra i genitori. In alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Allarme streptococco, farmacie prese d’assalto a Roma per tamponi e antibiotici: ecco i sintomi. L’esperto: “No all… - infoitsalute : Roma, allarme streptococco: bimbi malati, chat infuocate e assalto alle farmacie per i tamponi - infoitsalute : La pediatra Teresa Rongai: «Allarme streptococco? Certo, ma meglio affidarsi ai medici. Niente cure fai da te» - CorriereCitta : Streptococco a Roma, è allarme contagi tra i bambini: i consigli degli esperti e quali sono i sintomi - misiagentiles : #Roma, allarme #streptococco: bimbi malati, chat infuocate e assalto alle #farmacie per i tamponi. Scorte finite. A… -