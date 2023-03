"Allah non appesantisce un'anima...": Juve, la furia di Paul Pogba (che cita il Corano) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non è proprio un periodo facile per Paul Pogba, costretto a fermarsi di nuovo per circa un mese a causa di una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Ieri all'uscita dal J Medical, il centrocampista francese è apparso visibilmente triste e deluso tanto da rifiutarsi di scattare selfie e firmare autografi ad un gruppetto di tifosi della Juventus assiepati all'esterno. «Scusate, non ho la testa...», le sue parole che si ascoltano in un video già diventato virale sui social. L'amarezza del calciatore è stata anche accompagnata da un post social: «Allah non appesantisce un'anima oltre ciò che può sopportare», ha postato così citando una frase presa in prestito dal Corano sul proprio profilo Instagram. L'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non è proprio un periodo facile per, costretto a fermarsi di nuovo per circa un mese a causa di una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Ieri all'usdal J Medical, il centrocampista francese è apparso visibilmente triste e deluso tanto da rifiutarsi di scattare selfie e firmare autografi ad un gruppetto di tifosi dellantus assiepati all'esterno. «Scusate, non ho la testa...», le sue parole che si ascoltano in un video già diventato virale sui social. L'amarezza del calciatore è stata anche accompagnata da un post social: «nonun'oltre ciò che può sopportare», ha postato cosìndo una frase presa in prestito dalsul proprio profilo Instagram. L'ex ...

