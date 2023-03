Alla scoperta di Berta | dalla banca all’Atletico e le voci su Milan e Juve | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 12:00:00 Fermi tutti! È raro, nel calcio, soprattutto quello moderno, che una persona resti in un club per così tanti anni che,fine, diventa una vita. Che questa persona sia un calciatore, un allenatore, o un dirigente. È ancora più raro che un direttore sportivo, nato a Orzinuovi, comune di 12 408 abitanti della provincia di Brescia, che lavorava in, decida di punto in bianco di lasciare l’Italia per riscrivere la storia dell’Atletico Madrid. Stiamo parlando di Andrea, 51 anni. Da dieci anni esatti a Madrid. Da dieci anni esatti nello stesso club, l’Atletico Madrid, prima come direttore tecnico e poi come direttore sportivo. Inizialmente, quando si trasferì, viveva in un hotel vicino al Vicente Calderón, lungo il fiume Manzanares. Oggi i suoi uffici sono dentro uno degli stadi più belli e innovativi ...