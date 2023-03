Alessia Cammarota svela il sesso del terzo figlio | “Il nostro piccolo grande miracolino”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “Sapete una cosa? Il bimbo nella pancia della mamma è un maschietto!”, annunciano così, molto teneramente, l’arrivo di un fratellino i piccoli Niccolò e Leonardo Palmieri. Nel post condiviso su Instagram dae Aldo Palmieri, i futuri genitori (tris) hanno scelto di fare sapere ildel lorogenito, condividendo la gioia dei loro bambini alla scoperta dell’arrivo di un nuovo fratellino. Grazie alla pubblicazione del video sui social,ciche sarà quella di un maschietto la manina che stringeranno i piccoli Niccolò e Leonardo Palmieri che in attesa del nuovo arrivato, dovranno prepararsi a diventare i fratelli maggiori. Nel 2021ha lottato duramente per non perdere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teresacapitanio : RT @Piovegovernolad: Alessia Cammarota il tenero video sui social svela se avrà un figlio maschio o una figlia femmina. 'Era destino, sarà.… - Piovegovernolad : Alessia Cammarota il tenero video sui social svela se avrà un figlio maschio o una figlia femmina. 'Era destino, sa… - Novella_2000 : Alessia Cammarota e Aldo Palmieri annunciano con un dolce video il sesso del bebè in arrivo - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alessia Cammarota e Aldo Palmieri annunciano il sesso del loro terzo figlio: con un video i figli Niccolò e Leonardo svelano c… - fanpage : Alessia Cammarota e Aldo Palmieri annunciano il sesso del loro terzo figlio: con un video i figli Niccolò e Leonard… -

A circa una settimana dall' annuncio della gravidanza ,torna a parlare del suo bambino arcobaleno e lo fa attraverso le voci dei figli, presto fratelli maggiori, questa volta i bambini di Aldo ehanno svelato il sesso del ...Solo pochi giorni fa,e Aldo Palmeri di Uomini e Donne hanno annunciato di essere in attesa del terzo figlio. E poche ore fa, la coppia nata negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi e in ...Per la coppia nata nel salottino Mediaset si apre una nuova parentesi fatta di amore e attesa per un altro piccolo Palmieri che si aggiungerà a Niccolò e ...

Uomini e donne, Alessia Cammarota mamma tris: i figli annunciano il sesso del bebè Today.it

UeD, è incinta: sono in attesa del loro terzo figlio. L'annuncio è arrivato inaspettato per i fan dell'amata coppia nata sul piccolo schermo.L'annuncio su Instagram, è stato svelato il sesso del figlio di Alessia Cammarota e non è il solito gender reveal party.