Alcuni ultras dell’Eintracht sono arrivati in aereo da Bergamo | ne sono attesi 700 in totale CorSport

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La sfida di stasera al Maradona tra Napoli e Eintracht è già carica di tensione per l’allarme. Ieri a Napoli500 tifosi della squadra tedesca mischiati a quelli dell’Atalanta. La polizia li ha identificati e bloccati. Ma oggi se ne attendono altri. Il Corriere dello Sport scrive: “Il settore Ospiti del Maradona è aperto ma non è stato venduto un solo biglietto e sarà deserto, eppure gli uomini della Questura hanno cominciato già ieri a controllare e identificare i primi 500 tifosi tedeschi e dell’Atalanta, gemellati con quelli, giunti in gruppi misti in città ine soprattutto in treno, pur non avendo intenzione di assistere alla grande sfida. Pare proprio ne cerchino un’altra”. Il numero, scrive il quotidiano sportivo, è destinato a salire. “Il ...

Non solo tedeschi, però, perché nel gruppo c'erano anchetifosi dell'Atalanta e arrivati da Bergamo in virtù del gemellaggio con la tifoseria dell'Eintracht. Il gruppo è stato suddiviso in sei ...... mentre i tifosi tedeschi - scortati dalla Polizia inpullman ANM - si dirigevano all'Hotel Royal Continental. Come dimostrano le immagini in allegato, gliNapoli hanno teso un vero e ...A Napoli sono arrivati, nonostante la trasferta vietata, circa 400 tedeschi, cui si sono unitidella gemellata Atalanta. ' La situazione non è tollerabile . Dobbiamo dircelo, se ...

Continuano ad arrivare tifosi dell'Eintracht Francoforte a Napoli e con loro, in alcuni casi, sono stati segnalati anche ultras dell'Atalanta. Come riferito dalla redazione del portale ...In seguito ai disordini previsti in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte, ottavi di finale di ritorno di Champions League, è intervenuto con una dichiarazione abbastanza pesante il numero 1 della ...