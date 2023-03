Al via la visita ufficiale del ministro della Difesa in Italia Guido Crosetto in Giappone (Di mercoledì 15 marzo 2023) “I rapporti tra Italia e Giappone. Sono fondamentali per affrontare le sfide geopolitiche e tecnologiche del futuro”. Con queste parole del ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso il via la visita ufficiale del governo Italiano in Giappone. Al suo arrivo il ministro Crosetto è stato accolto dall’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, e ha avuto un primo cordiale incontro informale con l’omologo nipponico Yasukazu Hamada. FOTO – 15 Mar 2023 – Il ministro Crosetto con l’omologo del Giappone Yasukazu HamadaAl centro dei colloqui, il rafforzamento del partenariato ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 15 marzo 2023) “I rapporti tra. Sono fondamentali per affrontare le sfide geopolitiche e tecnologiche del futuro”. Con queste parole delha preso il via ladel governono in. Al suo arrivo ilè stato accolto dall’Ambasciatore d’in, Gianluigi Benedetti, e ha avuto un primo cordiale incontro informale con l’omologo nipponico Yasukazu Hamada. FOTO – 15 Mar 2023 – Ilcon l’omologo delYasukazu HamadaAl centro dei colloqui, il rafforzamento del partenariato ...

