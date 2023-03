Al via la visita ufficiale del ministro della Difesa in Italia Guido Crosetto in Giappone (Di mercoledì 15 marzo 2023) “I rapporti tra Italia e Giappone. Sono fondamentali per affrontare le sfide geopolitiche e tecnologiche del futuro”. Con queste parole del ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso il via la visita ufficiale del governo Italiano in Giappone. Al suo arrivo il ministro Crosetto è stato accolto dall’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, e ha avuto un primo cordiale incontro informale con l’omologo nipponico Yasukazu Hamada. Al centro dei colloqui, il rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Giappone e la collaborazione nella ricerca e sviluppo, non solo nel campo ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 15 marzo 2023) “I rapporti tra. Sono fondamentali per affrontare le sfide geopolitiche e tecnologiche del futuro”. Con queste parole delha preso il via ladel governono in. Al suo arrivo ilè stato accolto dall’Ambasciatore d’in, Gianluigi Benedetti, e ha avuto un primo cordiale incontro informale con l’omologo nipponico Yasukazu Hamada. Al centro dei colloqui, il rafforzamento del partenariato strategico trae la collaborazione nella ricerca e sviluppo, non solo nel campo ...

