Al via gli ordini delle collezioni Esprit de Voyage su DS 4 e DS 7 (Di mercoledì 15 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Al via gli ordini di Esprit de Voyage, la prima collezione firmata da DS Automobiles e per il momento introdotta esclusivamente sui modelli DS 4 e DS 7. Presentata pochi giorni fa, la collezione sarà disponibile per tutto il 2023 nei quattro continenti in cui è presente il Marchio – Europa, Asia, Africa e Sud America – ed è ispirata al mondo della moda. Un progetto che nasce per enfatizzare tutte le aree di espressione del Brand, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino all’esclusivo savoir-faire tipico della scuola francese. Senza dimenticare le tematiche connesse al viaggio e alla sensazione di libertà che da sempre i veicoli DS offrono al proprio pubblico.L’introduzione sulle due icone del Marchio, DS 4 e DS 7, rappresenta un primo passo di questo innovativo allestimento, che in futuro verrà introdotto su tutti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Al via glidide, la prima collezione firmata da DS Automobiles e per il momento introdotta esclusivamente sui modelli DS 4 e DS 7. Presentata pochi giorni fa, la collezione sarà disponibile per tutto il 2023 nei quattro continenti in cui è presente il Marchio – Europa, Asia, Africa e Sud America – ed è ispirata al mondo della moda. Un progetto che nasce per enfatizzare tutte le aree di espressione del Brand, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino all’esclusivo savoir-faire tipico della scuola francese. Senza dimenticare le tematiche connesse al viaggio e alla sensazione di libertà che da sempre i veicoli DS offrono al proprio pubblico.L’introduzione sulle due icone del Marchio, DS 4 e DS 7, rappresenta un primo passo di questo innovativo allestimento, che in futuro verrà introdotto su tutti ...

