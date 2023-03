Akira spiegato alla mia nipotina | quando gli anime sono diventati grandi!

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 marzo 2023) 35 anni dopo la sua prima uscita ritorna nelle sale cinematografiche, il capolavoro di Katsuhiro Otomo. Proviamo a spiegare a quelli che all'epoca non erano ancora nati i motivi che hanno reso questo film un vero e proprio cult. Cara, come molti tuoi coetanei in questi ultimi anni ti sei appassionata a manga e. Neovviamente molto contento. Probabilmente hai anche sentito parlare di questo vecchio film d'animazione,, che dopo 35 anni è ora di nuovo al cinema. E ne avrai sentito parlare bene, soprattutto da gente vecchia come me. Magari hai deciso di andare a vederlo con i tuoi amici, o l'hai già visto, dato che questo evento speciale sta andando molto bene, aspettandoti di assistere a qualcosa di simile a Your name, One Piece: Red, Demon Slayer, o a Jujutsu Kaisen 0. Con …