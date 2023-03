Akira: come il manga di Otomo ha conquistato il mondo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Avete mai passato del tempo a immaginare il Futuro, con la “f” maiuscola? Avete mai pensato ad apocalissi psichiche, sociopatici superpotenti e scintillanti sequenze di azioni cyberpunk? Se qualcuno di questi scenari vi è familiare, siete nel posto giusto. Sin dal suo esordio sulle pagine di Weekly Young Magazine nel 1982, l’innovativo racconto epico postmoderno Akira di Katsuhiro Otomo è stato salutato come un trionfo pionieristico non solo dei manga giapponesi, ma della fantascienza nel suo insieme. Avendo influenzato quasi tutti i principali mangaka che sono venuti dopo di lui, con riferimenti e omaggi che ricoprono le pagine di Naruto di Masashi Kishimoto, Dragon Ball di Akira Toriyama e Berserk di Kentaro Miura tra gli altri, Otomo ha creato una rara opera d’arte ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 15 marzo 2023) Avete mai passato del tempo a immaginare il Futuro, con la “f” maiuscola? Avete mai pensato ad apocalissi psichiche, sociopatici superpotenti e scintillanti sequenze di azioni cyberpunk? Se qualcuno di questi scenari vi è familiare, siete nel posto giusto. Sin dal suo esordio sulle pagine di Weekly Young Magazine nel 1982, l’innovativo racconto epico postmodernodi Katsuhiroè stato salutatoun trionfo pionieristico non solo deigiapponesi, ma della fantascienza nel suo insieme. Avendo influenzato quasi tutti i principalika che sono venuti dopo di lui, con riferimenti e omaggi che ricoprono le pagine di Naruto di Masashi Kishimoto, Dragon Ball diToriyama e Berserk di Kentaro Miura tra gli altri,ha creato una rara opera d’arte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OverTheTof : 'Il desiderio di chi non ce l'ha fatta. La speranza di chi verrà domani!' Sì, oltre ad aver finalmente visto Akira… - pixeljournalist : @SimoneAKirA Come il vero Anello, passerà di mano in mano fino ad arrivare a quelle di Akira! Comunque da una parte… - hoonjicheok : buonasera. volete discutere su akira come metafora di un nuovo universo che nasce da zero grazie al trasporto di un… - prototypeteseo : Spero che come per Evangelion diano i poster alla proiezione di Akira ?????? - Akira__Fudo : @Carloalvino Come al solito le istituzioni hanno fatto un casino. -