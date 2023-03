(Di mercoledì 15 marzo 2023) Stefano, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha espresso il suo parere riguardo alle vicende riguardanti idell’a cui è stato impedito l’accesso al Do Dragao per assistere al match contro ilINACCETTABILE – Queste le considerazioni di: «Incredibile quello che èaidell’. Hanno acquistato i biglietti per assistere alla partita die poi non sono stati fatti entrare. Erano stati autorizzati ad acquistare i biglietti. Sono andati ingallo e quando sono arrivati lì sono stati fatti entrare allo stadio. Questo è stato condannato dalla UEFA, però è stata una situazionee da condannare».-News - Ultime notizie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Agresti: «Inter, inspiegabile quanto successo ai tifosi a Porto. UEFA...» - - news24_inter : Agresti: «#Inzaghi animale da coppa. Ora nessun traguardo è impossibile» - infoitsport : Agresti: «Ambiente Porto? In campo vanno i giocatori! Favori Inter» - internewsit : Agresti: «Ambiente Porto? In campo vanno i giocatori! Favori Inter» - - infoitsport : Agresti: «Porto-Inter decide il futuro di Inzaghi. Le Coppe non bastano» -

Tredici anni dopo, riecco le manette di Mourinho. Nel febbraio del 2010, dopo un'- Sampdoria diventata celebre proprio per quel gesto, fu tutto spontaneo: presunta ingiustizia, polsi incrociati. Non si può dire altrettanto stavolta: l'immagine è stata postata sui social a ...L'vorrebbe prenderlo, ma siamo sicuri che poi giocherebbe titolareconclude: 'Viene un dubbio: non è che i nostri centravanti giocano poco perché non ne abbiamo di così forti Siamo ...L'potrebbe ripartire così senza il centrocampista classe '92 nella prossima stagione come sottolinea Stefano: 'Una squadra e un acquirente lo troveranno per Brozovic. Mi dicono che sia ...

Agresti: “Inzaghi animale da coppa, ora nessun traguardo è precluso. Immaginate un derby” fcinter1908

Stefano Agresti, editorialista della Gazzetta dello Sport ... Certo questo Napoli, come dicono il campo e la Champions, se la può giocare con tutte. Inter e Milan le vedo più in difficoltà. Anche io, ...Stefano Agresti, editorialista della Gazzetta dello Sport ... Certo questo Napoli, come dicono il campo e la Champions, se la può giocare con tutte. Inter e Milan le vedo più in difficoltà. Anche io, ...