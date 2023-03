Aggressione sul treno, nigeriano pretendeva di viaggiare in prima classe: tensione a Foligno (Di mercoledì 15 marzo 2023) La pretesa era quella di viaggiare in prima classe con un biglietto di seconda. Ed è bastato che il controllore gli chiedesse di cambiare vagone a scatenare l’ira funesta di un immigrato nigeriano. È l’ennesimo episodio di violenza sui treni, stavolta nella linea che passa per la stazione di Foligno. tensione alla stazione di Foligno Protagonista negativo un giovane di 31 anni. All’altezza di Orte, quando il controllore ha visionato il biglietto, lui ha tentato di strapparglielo di mano. Immediatamente la tensione si è alzata tra i passeggeri, allarmati dall’atteggiamento dell’immigrato. Giunti a Foligno, il personale delle Ferrovie ha invitato il nigeriano a scendere dal treno.N Nel frattempo arrivava ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) La pretesa era quella diincon un biglietto di seconda. Ed è bastato che il controllore gli chiedesse di cambiare vagone a scatenare l’ira funesta di un immigrato. È l’ennesimo episodio di violenza sui treni, stavolta nella linea che passa per la stazione dialla stazione diProtagonista negativo un giovane di 31 anni. All’altezza di Orte, quando il controllore ha visionato il biglietto, lui ha tentato di strapparglielo di mano. Immediatamente lasi è alzata tra i passeggeri, allarmati dall’atteggiamento dell’immigrato. Giunti a, il personale delle Ferrovie ha invitato ila scendere dal.N Nel frattempo arrivava ...

