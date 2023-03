Aggiungere funzioni a Google Maps con estensioni Chrome (Di mercoledì 15 marzo 2023) Google Maps è il sito di mappe e navigazione più utilizzato al mondo, ma può essere reso ancora più potente e completo installando diverse estensioni dedicate a Google Maps, pensate per implementare le funzioni che mancano al navigatore o per ottenere ancora più informazioni e consigli. In questa guida vi mostreremo quindi le migliori estensioni Chrome per Google Maps, scaricabili gratis dallo store integrato all'interno del browser di Google. LEGGI ANCHE -> Disattivare e cancellare la cronologia di Google Maps 1) Send To Google Maps La prima estensione da installare subito sul nostro browser è Send To Google ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 15 marzo 2023)è il sito di mappe e navigazione più utilizzato al mondo, ma può essere reso ancora più potente e completo installando diversededicate a, pensate per implementare leche mancano al navigatore o per ottenere ancora più informazioni e consigli. In questa guida vi mostreremo quindi le miglioriper, scaricabili gratis dallo store integrato all'interno del browser di. LEGGI ANCHE -> Disattivare e cancellare la cronologia di1) Send ToLa prima estensione da installare subito sul nostro browser è Send To...

