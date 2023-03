Aereo russo intercettato sull' Estonia | torna l' alta tensione di Mosca con la Nato | decollano caccia britannici e tedeschi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Aerei dadella Royal Air Force (Raf) britannica e dell ' aeronauticahannounmilitareo spaziodell', scrive la Bbc in un tweet, che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Un caccia Su-27 russo si è scontrato con un drone MQ-9 Reaper statunitense sopra il Mar Nero. Secondo @US_EUCOM, l… - Agenzia_Ansa : Aerei da caccia britannici e tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell'Estonia. L… - RaiNews : Misterioso incidente aereo tra una coppia di caccia russi Su-27 ed un drone americano 'Reaper' sul Mar Nero. Uno de… - MichelaRoi : RT @ROBYBOX: “Il volo del drone è una provocazione” … ambasciatore russo in USA … “Usa smettano attività militari ai ns.confini”…. Stamani… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Caccia Gb e tedeschi intercettano aereo russo sull'Estonia ++ Bbc, un Il-78 Midas volava fra Kaliningrad e S.Pietroburgo #Guerra -

Ne dà notizia la Bbc Velivoli della Royal Air Force del Regno Unito e caccia tedeschi hanno intercettato un velivoloche sorvolava lo spazioestone. Ne dà notizia la Bbc, sottolineando come, benché l'intercettazione in sé fosse 'routine', per "la prima volta un'operazione del genere viene eseguita ...L', un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il - 78 Midas, volava fra l'enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo, ed è transitato sullo spazioestone, sul ...Due aerei militari del Regno Unito e della Germania hanno intercettato un velivolonei pressi dello spaziodell'Estonia. I due Typhoon, riferisce l'emittente televisiva britannica 'Bbc', sono decollati ieri per intercettare undi rifornimento Il - 78 Midas in volo ...

Jet russo contro drone Usa sul Mar Nero, tensione Washington-Mosca Agenzia ANSA

Basta un errore o una manovra mal calcolata ad accendere la spirale della ritorsione, con lo spettro di uno scontro aperto ...Velivoli della Royal Air Force del Regno Unito e caccia tedeschi hanno intercettato un velivolo russo che sorvolava lo spazio aereo estone. Ne dà notizia la Bbc, sottolineando come, benché l’intercett ...