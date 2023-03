Aereo militare russo intercettato sul cielo dell’Estonia: scortato fuori da un caccia britannico e da uno tedesco (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuova tensione fra Russia e Nato. Dopo il drone attaccato ieri, 14 marzo 2023, sul Mar Nero da due jet russi, stamani aerei da caccia della Royal Air Force (Raf) britannica e dell'aeronautica tedesca hanno intercettato un Aereo militare russo sullo spazio Aereo dell'Estonia. Lo scrive la Bbc in un tweet. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuova tensione fra Russia e Nato. Dopo il drone attaccato ieri, 14 marzo 2023, sul Mar Nero da due jet russi, stamani aerei dadella Royal Air Force (Raf) britannica e dell'aeronautica tedesca hannounsullo spaziodell'Estonia. Lo scrive la Bbc in un tweet. L'articolo proviene da Firenze Post.

