Aerei britannici e tedeschi intercettano velivolo russo su spazio aereo Estonia

Velivoli della Royal Air Force del Regno Unito e caccia hanno intercettato un velivolo russo che sorvolava lo spazio aereo estone. Ne dà notizia la Bbc, sottolineando come, benché l'...

Velivoli della Royal Air Force del Regno Unito e caccia tedeschi hanno intercettato un velivolo russo che sorvolava lo spazio aereo estone. Ne dà notizia la Bbc, sottolineando come, benché l'...I due caccia che l'hanno intercettato, due Typhoon decollati per l'occasione, uno tedesco, l'altro britannico, hanno scortato l'Il - 78 fuori dallo spazio estone.

Velivoli della Royal Air Force del Regno Unito e caccia tedeschi hanno intercettato un velivolo russo che sorvolava lo spazio aereo estone. Ne dà notizia la Bbc, sottolineando come, benché ...Aerei da caccia della Royal Air Force (Raf) britannica e dell'aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell'Estonia, scrive la Bbc in un tweet.