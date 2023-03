Adrien Brody disegnerà una capsule per Bally

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Da quando, nel gennaio 2022, Rhuigi Villaseñor è diventato il direttore creativo di, il glamour - a volte esasperato - di Hollywood è entrato a far parte della storica maison del lusso svizzera che ci piace ricordare come quella che per prima ha messo piede sul monte Everest. La primadel designer di Manila è stato un omaggio alle origini del brand, ma con un tocco alla Rhuigi. «Io sono di Los Angeles. Sono Rhuigi. Vengo da Hollywood. Desidero fare cinema. Voglio creare vestiti iconici. Intendo realizzare prodotti alla stessa altezza di quelli ammirati nei film americani», aveva detto a GQ poco prima dell'inizio del suo show di debutto per il brand. Lo scorso febbraio in occasione della sfilata di, alla Milano Fashion Week, era arrivato ancheSeduto in prima fila, ...

Bally, brand di lusso svizzero, lancia una collaborazione con, attore vincitore degli Academy Award e rinomato artista. L'icona di stile si allontanerà dai set cinematografici per debuttare come stilista e creare una serie di capsule (autonome) per ...

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Bally, il brand di lusso svizzero, ha annunciato di aver siglato una collaborazione con il divo di Hollywood Adrien Brody, che si allontanerà dai set cinematografici, per ...Il brand disegnato da Rhuigi Villaseñor lancerà entro fine anno una collezione in edizione limitata realizzata in partnership con ...