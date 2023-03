Addio Iva su alcuni alimenti. Arriva il nuovo piano del Governo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con la nuova riforma fiscale il Governo Meloni interviene anche sull’Iva, riducendola o addirittura azzerandola per tutta una serie di prodotti. Ecco i dettagli. Buone notizie per i contribuenti. Con la nuova riforma fiscale l’esecutivo intende rivedere l’Iva su alcuni prodotti che interessano un’ampia platea di consumatori. Lo ha confermato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo a margine della presentazione dei risultati dell’Agenzia delle Entrate alla Camera dei Deputati, sottolineando che il piano è in cima all’agenda del Consiglio dei ministri. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – AnsaFoto (Ilovetrading.it)L’Iva in questione è quella applicata su alcuni beni alimentari essenziali, per i quali dovrebbe essere annullata, mentre per altri prodotti si ipotizza una riduzione. Il tutto ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con la nuova riforma fiscale ilMeloni interviene anche sull’Iva, riducendola o addirittura azzerandola per tutta una serie di prodotti. Ecco i dettagli. Buone notizie per i contribuenti. Con la nuova riforma fiscale l’esecutivo intende rivedere l’Iva suprodotti che interessano un’ampia platea di consumatori. Lo ha confermato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo a margine della presentazione dei risultati dell’Agenzia delle Entrate alla Camera dei Deputati, sottolineando che ilè in cima all’agenda del Consiglio dei ministri. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – AnsaFoto (Ilovetrading.it)L’Iva in questione è quella applicata subeni alimentari essenziali, per i quali dovrebbe essere annullata, mentre per altri prodotti si ipotizza una riduzione. Il tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Irpef a tre scaglioni e Iva zero, addio all'Irap e a due Ires: ecco come sarà il nuovo fisco. #ANSA - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Irpef a tre scaglioni e Iva zero, addio all'Irap e a due Ires: ecco come sarà il nuovo fisco. #ANSA - ElisabettaFerr2 : RT @rtl1025: ?? #Governo, #Irpef a 3 scaglioni, Iva 0, addio all’Irap e 2 Ires: ecco il nuovo fisco targato centrodestra ??? di @aciapparoni… - CartolanoSara : RT @Agenzia_Ansa: Irpef a tre scaglioni e Iva zero, addio all'Irap e a due Ires: ecco come sarà il nuovo fisco. #ANSA - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Irpef a tre scaglioni e Iva zero, addio all'Irap e a due Ires: ecco come sarà il nuovo fisco. #ANSA -