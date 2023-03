Addio alla leggenda del calcio: 5 scudetti e record di gol (Di mercoledì 15 marzo 2023) 5 scudetti e record di gol con la squadra con cui ha giocato per tutta la carriera: Addio alla leggenda del calcio europeo, aveva 80 anni. In carriera ha vinto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 15 marzo 2023) 5di gol con la squadra con cui ha giocato per tutta la carriera:deleuropeo, aveva 80 anni. In carriera ha vinto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La premier finlandese Sanna Marin è a Kyiv dove, insieme a Zelensky, ha partecipato alla cerimonia di addio di Dmyt… - Agenzia_Ansa : In Scozia addio all'antica caccia alla volpe dopo 252 anni. Vittoria degli animalisti. Una nuova legge, introdotta… - repubblica : Dopo 252 anni la Scozia dice addio all'antica caccia alla volpe, vittoria per gli animalisti [di Redazione La Zampa] - JuventusUn : #Vlahovic dice addio alla #Juventus, colpo #DiogoJota per l’attacco! I DETTAGLI ? - GiovanniAgost20 : L'immobilismo di un Governo di cialtroni che vota no alla direttiva UE sulle case verdi. Addio ai fondi europei per… -