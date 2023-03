Addio al medico militare cinese che si ribellò al Partito Comunista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – E’ morto di polmonite sabato, all’età di 91 anni, Jiang Yanyong, l’ex chirurgo militare cinese divenuto famoso per aver denunciato l’insabbiamento dell’epidemia di Sars del 2003, da parte delle autorità comuniste. Il dottor Jiang era stato elogiato per aver salvato migliaia di vite umane dopo aver scritto una lettera nella fase iniziale della crisi Sars nel 2003. La stessa lettera, però, portò al chirurgo cinese una lunga serie di processi politici sotto le bandiere rosse di Pechino, in quanto in essa egli polemizzava su come i funzionari del Partito stavano minimizzando la minaccia. Il medico militare dovette all’ora sopportare gli arresti domiciliari per la sua incrollabile franchezza. Muore a 91 anni il medico che annunciò la verità sulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – E’ morto di polmonite sabato, all’età di 91 anni, Jiang Yanyong, l’ex chirurgodivenuto famoso per aver denunciato l’insabbiamento dell’epidemia di Sars del 2003, da parte delle autorità comuniste. Il dottor Jiang era stato elogiato per aver salvato migliaia di vite umane dopo aver scritto una lettera nella fase iniziale della crisi Sars nel 2003. La stessa lettera, però, portò al chirurgouna lunga serie di processi politici sotto le bandiere rosse di Pechino, in quanto in essa egli polemizzava su come i funzionari delstavano minimizzando la minaccia. Ildovette all’ora sopportare gli arresti domiciliari per la sua incrollabile franchezza. Muore a 91 anni ilche annunciò la verità sulla ...

