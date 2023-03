“ACLI TERRA LAB”, Agricoltura al centro il 16 e 17 marzo a Roma, nel meeting nazionale di formazione e dibattiti con le istituzioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella Capitale, giovedì 16 e venerdì 17 marzo ACLI TERRA e il CAA ACLI organizzano il meeting nazionale “ACLI TERRA LAB” per approfondire i nuovi temi dell’Agricoltura e confrontarsi con le istituzioni. Tutte le sedi provinciali si riuniranno, quindi, a Casa ACLI a Roma, in vicolo del Conte 6, per questa due giorni di sessioni formative, dibattiti e laboratori tematici. Previsto anche il collegamento online. Oltre ai dirigenti e tecnici del sistema delle organizzazioni ACLIste di tutela e assistenza del mondo rurale e delle marinerie, ci saranno numerosi ospiti. Tra i parlamentari, in un confronto-dibattito ad hoc sulle Politiche agricole alle 17.30 di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella Capitale, giovedì 16 e venerdì 17e il CAAorganizzano ilLAB” per approfondire i nuovi temi dell’e confrontarsi con le. Tutte le sedi provinciali si riuniranno, quindi, a Casa, in vicolo del Conte 6, per questa due giorni di sessioni formative,e laboratori tematici. Previsto anche il collegamento online. Oltre ai dirigenti e tecnici del sistema delle organizzazioniste di tutela e assistenza del mondo rurale e delle marinerie, ci saranno numerosi ospiti. Tra i parlamentari, in un confronto-dibattito ad hoc sulle Politiche agricole alle 17.30 di ...

