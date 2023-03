(Di mercoledì 15 marzo 2023) Francescouna certezza di questa Inter. Il difensore anche ieri sera in-Inter si è reso protagonista di una prestazione eccellente, riuscendo praticamente ad annullare Taremi. AFFIDABILE ? Francescodopo un arrivo in sordina è pian piano diventato un punto fermo di questa Inter. Il difensore ha praticamente scalzato de Vrij dai titolari grazie alla sua enorme affidabilità. Da quando Inzaghi ha iniziato a schierarlo sempre tra i titolari, i numeri difensivi dei nerazzurri sono tornati agli ottimi livelli che conoscevamo. Inoltre ha dimostrato di possedere anche grande duttilità nellaa tre. Il tecnico piacentino infatti pur di non rinunciare alle sue qualità e alla sua esperienza, lo ha spesso schierato anche al posto di Bastoni. Come ad esempio ha dovuto fare per ...

Una sfida nella quale è la difesa a farla da padrone,Darmian emigliori in campo tra le fila dei nerazzurri. La prima chance è per i lusitani e arriva dopo poco più di due minuti, quando ...Assistito dai connazionali Sokolnicki e Listkiewicz,quarto uomo Raczkowski e Kwiatkowski al Var, l'arbitro in Porto - Inter ha ammonito tre giocatori, tutti dell'Inter (Darmian, Dzeko ,) ......difensiva di tutta la squadra e in particolare del trio iniziale Darmian -- Bastoni , che nel finale si trasforma in un altro trio non meno attento, Skriniar - De Vrij - D'Ambrosio .l'...

Acerbi, con il Porto partita perfetta: la difesa dell’Inter è ormai sua Inter-News.it

Dopo il passo falso di Sakhir, provocato da una AT04 ancora "acerba" e non in linea con i diretti concorrenti nel Costruttori, Yuki Tsunoda vuole ambire alla zona punti nel prossimo Gran Premio dell'A ...con l’aiuto della difesa, sventa i pericoli più grandi. Darmian 7: prestazione gigante dell’ex Torino, sempre nella giusta posizione per disinnescare gli avversari (dall’ 80' Skriniar sv). Acerbi 6,5: ...