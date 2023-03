AC Milan: il misterioso caso di Rafael Leao, la nuova stella del calcio europeo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cosa sta succedendo a Rafael Leao? Il giovane attaccante del Milan sta vivendo un momento difficile e il suo declino sta influenzando notevolmente il rendimento dell’intera squadra. Il calciatore portoghese, che aveva brillato nella prima parte della stagione con ben 7 gol e 8 assist, ha subito un drastico calo nel 2023 e ha segnato solamente 2 reti e 2 assist in 14 partite disputate in tutte le competizioni. C’è chi indica la problematica fisica come colpevole del crollo di Leao, in particolare dopo il Mondiale. Tuttavia, tra febbraio e marzo, sembra che la questione sia più psicologica. Qualcuno sostiene che il contratto stia influenzando le prestazioni dell’attaccante. Ma il momento di difficoltà di Leao ha ripercussioni sull’intero reparto offensivo del Milan. L’arma migliore ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cosa sta succedendo a? Il giovane attaccante delsta vivendo un momento difficile e il suo declino sta influenzando notevolmente il rendimento dell’intera squadra. Il calciatore portoghese, che aveva brillato nella prima parte della stagione con ben 7 gol e 8 assist, ha subito un drastico calo nel 2023 e ha segnato solamente 2 reti e 2 assist in 14 partite disputate in tutte le competizioni. C’è chi indica la problematica fisica come colpevole del crollo di, in particolare dopo il Mondiale. Tuttavia, tra febbraio e marzo, sembra che la questione sia più psicologica. Qualcuno sostiene che il contratto stia influenzando le prestazioni dell’attaccante. Ma il momento di difficoltà diha ripercussioni sull’intero reparto offensivo del. L’arma migliore ...

