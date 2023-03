Aborto: attivista polacca condannata, 'non ci fermeremo' (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Non mi sento affatto colpevole, so di essere nel giusto. Non ho paura della sentenza, non ci lasceremo intimidire da quei politici che vogliono tapparci la bocca. E a tutti quelli che vivono in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Non mi sento affatto colpevole, so di essere nel giusto. Non ho paura della sentenza, non ci lasceremo intimidire da quei politici che vogliono tapparci la bocca. E a tutti quelli che vivono in ...

