Aaron Taylor-Johnson: gli scatti in intimo per Calvin Klein del probabile nuovo James Bond (Di mercoledì 15 marzo 2023) Aaron Taylor-Johnson, tra i favoriti per il ruolo del nuovo James Bond, ha posato, insieme ad altre star, per la casa di moda Calvin Klein, che ha presentato nelle ultime ore la sua campagna per la primavera 2023. Aaron Taylor-Johnson ha posato per l'ultima campagna di Calvin Klein mostrando anche il tatuaggio realizzato per sua moglie, Sam Taylor Johnson. L'attore tra i favoriti per il ruolo di James Bond è dunque l'ultima star a mostrarsi in intimo per il famoso marchio. Hanno fatto il giro del web in breve tempo le foto che ritraggono Aaron ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023), tra i favoriti per il ruolo del, ha posato, insieme ad altre star, per la casa di moda, che ha presentato nelle ultime ore la sua campagna per la primavera 2023.ha posato per l'ultima campagna dimostrando anche il tatuaggio realizzato per sua moglie, Sam. L'attore tra i favoriti per il ruolo diè dunque l'ultima star a mostrarsi inper il famoso marchio. Hanno fatto il giro del web in breve tempo le foto che ritraggono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chillishgr : grazie calvin klein, sempre con le persona giuste. Prima Michael b Jordan e ora Aaron Taylor Johnson sempre un gran… - SimonaCroisette : RT @Bright_Star06: Aaron Taylor Johnson per 'Calvins or nothing' di Calvin Klein. ?????? (Meglio se mi autocensuro!) - DrApocalypse : Aaron Taylor-Johnson balla in mutande per Calvin Klein, foto e video - Bright_Star06 : Aaron Taylor Johnson, mi dici tante cose. ?????? #AaronTaylorJohnson #CalvinKlein - Bright_Star06 : Aaron Taylor Johnson per 'Calvins or nothing' di Calvin Klein. ?????? (Meglio se mi autocensuro!) -