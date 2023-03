A Palazzago apre l’hotel di Harry Potter | con 12 stanze a tema

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 marzo 2023). Un hotel interamente a, con dodici camere a. Ail “Binario Magic Pub” allarga la sua proposta: l’ex Binario Nove e Tre Quarti, rinominato e rilocato da maggio (precedentemente era Mapello) allarga la sua proposta. Come sottolinea ‘La Voce Delle Valli’, l’albergo aprirà i battenti venerdì 17 marzo, ma le camere sono prenotabili già dal 14. Ogni stanza ricorda per colori e arredi una delle Case di Hogwarts: Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde e Corvonero. Il Binario è già un luogo cult: chi entra al pub può il Cappello Parlante che indicherà a quale casa appartenere e mangiare piatti e bere cocktail ispirati alla saga di romanzi. Katia Ferrario e Salvatore Currà (per gli amici Max), hanno iniziato la loro avventura nel 2015 a Mapello. Katia, ...