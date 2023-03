A New York bomba carta contro il consolato italiano. L’azione è legata al caso Cospito. Ecco quali sono le condizioni di salute dell’anarchico (Di mercoledì 15 marzo 2023) A New York bomba carta è stata fatta esplodere davanti al consolato italiano. L’azione anarchica è legata alla difesa di Alfredo Cospito che continua con lo sciopero della fame. Le sue condizioni di salute peggiorano a prescindere dal regime del 41 bis. A New York bomba carta contro il consolato italiano A New York è stata organizzata una manifestazione anarchica in difesa di Alfredo Cospito. contro il consolato italiano della città anericana è stata fatta esplodere una bomba carta. Lo scoppio del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Newè stata fatta esplodere davanti alanarchica èalla difesa di Alfredoche continua con lo sciopero della fame. Le suedipeggiorano a prescindere dal regime del 41 bis. A NewilA Newè stata organizzata una manifestazione anarchica in difesa di Alfredoildella città anericana è stata fatta esplodere una. Lo scoppio del ...

Proteste degli anarchici per Cospito, bomba carta contro il Consolato italiano a New York Non si fermano le proteste degli anarchici in giro per il mondo contro la detenzione al 41 bis di Alfredo Cospito: dopo gli agguati agli uffici del consolato italiano di Berlino e Barcellona, adesso è ... (ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - Sembra ormai morta la trattativa per la vendita del catalogo musicale dei Pink Floyd. Lo scrive Variety citando sue fonti. Alla base del fallimento, i dissidi tra i membri ...Non si fermano le proteste degli anarchici in giro per il mondo contro la detenzione al 41 bis di Alfredo Cospito: dopo gli agguati agli uffici del consolato italiano di Berlino e Barcellona, adesso è ...