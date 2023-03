A Napoli gli ultrà dell'Eintracht. Guerriglia in città (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Mezz'ora di violenze e devastazioni. Preceduta da una notte di tensione e tentate aggressioni tra tifosi e da una mattinata di fibrillazione. Piazza del Gesù, a Napoli, e la vicina via Calata Trinità maggiore, prima delle 18 di questo pomeriggio erano un tappeto di vetri, immondizia, residui di fumogeni e lacrimogeni, acqua degli idranti utilizzati dalle forze dell'ordine. A scatenare le violenze è stata la calata in città di centinaia di ultrà dell'Eintracht Francoforte che si sono ribellati al divieto della vendita di biglietti ordinata dal Viminale e a poche ore dal ritorno degli ottavi di Champions al Maradona hanno cercato lo scontro con gli odiati rivali partenopei. Circa 400 supporter tedeschi erano arrivati ieri sera a Salerno, e da quella città avevano ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Mezz'ora di violenze e devastazioni. Preceduta da una notte di tensione e tentate aggressioni tra tifosi e da una mattinata di fibrillazione. Piazza del Gesù, a, e la vicina via Calata Trinità maggiore, primae 18 di questo pomeriggio erano un tappeto di vetri, immondizia, residui di fumogeni e lacrimogeni, acqua degli idranti utilizzati dalle forze'ordine. A scatenare le violenze è stata la calata in città di centinaia diFrancoforte che si sono ribellati al divietoa vendita di biglietti ordinata dal Viminale e a poche ore dal ritorno degli ottavi di Champions al Maradona hanno cercato lo scontro con gli odiati rivali partenopei. Circa 400 supporter tedeschi erano arrivati ieri sera a Salerno, e da quella città avevano ...

