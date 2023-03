A Como multa di 50 euro per i genitori che portano o riprendono in ritardo i figli all’asilo. (Di mercoledì 15 marzo 2023) multa Como asilo. Il Comune di Como starebbe valutando l’ipotesi di multare, di 50 euro, i genitori che portano o riprendono in ritardo i figli all’asilo. E’ il provvedimento del sindaco di Como Alessandro Rapinese, approvato dalla Commissione consiliare sui servizi dedicati alla prima infanzia e che presto potrebbe quindi diventare realtà. Vietato fare tardi quindi, senza possibilità ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)asilo. Il Comune distarebbe valutando l’ipotesi dire, di 50, ichein. E’ il provvedimento del sindaco diAlessandro Rapinese, approvato dalla Commissione consiliare sui servizi dedicati alla prima infanzia e che presto potrebbe quindi diventare realtà. Vietato fare tardi quindi, senza possibilità ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Rapinese... ?? Asili nido: multa da 50 euro ai genitori che portano i figli in ritardo. Polemiche a Como - Corriere : Asili nido, multa di 50 euro ai genitori che portano i figli in ritardo: famiglie in rivolta - astrale66 : Multa di 50 euro per i genitori che portano i figli all'asilo in ritardo: la trovata del sindaco di Como - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Como, multe in arrivo per i genitori ritardatari - TgrRaiLombardia : Como, multe in arrivo per i genitori ritardatari -