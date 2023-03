60 anni da ‘Please, please me’, e i Beatles entrano nel mito – Ascolta (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Era il 22 marzo 1963, esattamente 60 anni fa. I Beatles lanciavano sul mercato britannico il loro primo long playing. Parliamo di ‘please, please me’. L’album venne registrato negli studi di londinesi di Abbey Road da Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, cui si aggiunse Andy White. Vendette subito 500mila copie raggiungendo il primo posto nella classifica britannica. Da quel momento prese slancio la formidabile carriera del gruppo, un fenomeno non solo musicale. L’album ‘please please me’ fu in gran parte registrato nell’arco di una sola giornata, l’11 Febbraio, da mattina a sera. Dopo gli inizi adolescenziali, la gavetta all’estero, con la ‘spinta’ che Epstain fu capace di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Era il 22 marzo 1963, esattamente 60fa. Ilanciavano sul mercato britco il loro primo long playing. Parliamo dime’. L’album venne registrato negli studi di londinesi di Abbey Road da Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, cui si aggiunse Andy White. Vendette subito 500mila copie raggiungendo il primo posto nella classifica britca. Da quel momento prese slancio la formidabile carriera del gruppo, un fenomeno non solo musicale. L’albumme’ fu in gran parte registrato nell’arco di una sola giornata, l’11 Febbraio, da mattina a sera. Dopo gli inizi adolescenziali, la gavetta all’estero, con la ‘spinta’ che Epstain fu capace di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... officialmaz : I difensori anni 60/70/80. Quelli delle piccole, che in casa entravano su ogni gamba. Ma anche Gentile che brutaliz… - AichaKharazi : RT @mircotonin: Please, RT: @FbkIrvapp di Trento cerca un #ricercatore #junior sui temi della finanza pubblica con laurea magistrale in eco… - walvis_52hertz : RT @ykfirstlove: sono così fiera di lui, di come col passare degli anni ha iniziato ad acquisire sempre più confidenza in se stesso e nelle… - GuadagnoRaffae2 : RT @mircotonin: Please, RT: @FbkIrvapp di Trento cerca un #ricercatore #junior sui temi della finanza pubblica con laurea magistrale in eco… - GiuliaZeit : RT @mircotonin: Please, RT: @FbkIrvapp di Trento cerca un #ricercatore #junior sui temi della finanza pubblica con laurea magistrale in eco… -