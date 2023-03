(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – L’Ambasciata di Francia in Italia, il Coni e il Ministero per lo Sport e i Giovani si sono uniti per partecipare ieri mattina a Roma alla staffetta intorno al Mondo, a 500dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di, nel sito sportivo del parco delmesso a disposizione da Roma Capitale e Sport e Salute. Diverse centinaia dihanno partecipato insieme a numerose attività sportive di squadra. Il Cons. Massimiliano Atelli, Capo di Gabinetto del Ministro per lo Sport e i Giovani, l’Ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset e Carlo Mornati, segretario generale del CONI erano presenti a questo grande momento, insieme ad atletidi altissimo livello che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : A 500 giorni da Parigi 2024. ???? La staffetta #TerredeJeux2024 passa per Roma. Studenti francesi e italiani insieme… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: 500 giorni a Parigi 2024, Tortu e Patta a Colle Oppio con studenti italiani e francesi - angelo_perfetti : 500 giorni a Parigi 2024, Tortu e Patta a Colle Oppio con studenti italiani e francesi - MatteoCarloni1 : sentendo la sigla di #TedLasso dopo 500 e passa giorni - GiuseppeZotti3 : @barbarab1974 Era favore degli antivirali ambigua sui vax gli antivirali dal costo di 500 euro a scatola per una cu… -

A 500 GIORNI DAI GIOCHI OLIMPICI ONLINE IL NUOVO SITO ... Federazione Italiana Scherma

