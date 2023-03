"5 milioni, case gratis, reddito garantito": l'assurdo risarcimento per la schiavitù (Di mercoledì 15 marzo 2023) A San Francisco un comitato formato da afroamericani ha presentato una serie di "raccomandazioni" per risarcire i neri danneggiati dalla schiavitù, nel passato, e dal "razzismo sistemico". Ecco cosa chiedono Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) A San Francisco un comitato formato da afroamericani ha presentato una serie di "raccomandazioni" per risarcire i neri danneggiati dalla, nel passato, e dal "razzismo sistemico". Ecco cosa chiedono

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Una patrimoniale contro l’Italia, le case e i portafogli di 8 milioni di famiglie italiane. Pd e 5stelle gettano la… - Gitro77 : Lui esulta. Una decina di milioni di italiani che vedranno crollare il valore delle loro case, dovendole così svend… - AlexBazzaro : Per chi lavorano i parlamentari europei italiani che hanno votato per distruggere il valore delle case di milioni di loro concittadini? - RediStefano : RT @AlexBazzaro: Immagina candidarti in Italia per il Parlamento Europeo. Immagina essere votato dagli italiani ed eletto. Immagina votare… - Marko_Morandi : RT @matteosalvinimi: Una patrimoniale contro l’Italia, le case e i portafogli di 8 milioni di famiglie italiane. Pd e 5stelle gettano la ma… -