365 giorni con Maria, 15 marzo. Avvengono innumerevoli miracoli dopo il ritrovamento dell’immagine (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Madonna stupisce tutta la popolazione con numerosi miracoli dopo il ritrovamento di un’immagine sacra grazie a un contadino. L’uomo era impegnato a scavare la terra sulle rive del fiume Brenta, quando si accorge di qualcosa di molto particolare. Questa vicenda ci porta indietro nel tempo di molti secoli. Ci troviamo in Veneto, nella località L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Madonna stupisce tutta la popolazione con numerosiildi un’immagine sacra grazie a un contadino. L’uomo era impegnato a scavare la terra sulle rive del fiume Brenta, quando si accorge di qualcosa di molto particolare. Questa vicenda ci porta indietro nel tempo di molti secoli. Ci troviamo in Veneto, nella località L'articolo proviene da La Luce di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GPTurchi : @VinnieVegaPF 1 km2 di pannelli produce circa 150 GW di potenza, per 8 ore al giorno e 365 giorni all'anno, se non… - S_Emarti : @grillocogitandi @MarcoRizzoPC Io, me ne vado in Costa Rica al, caldo a mangiare pesce e fare surf 365 giorni all'a… - ErGeometra : RT @DucaAndrea85: Zhang ancora un volta si conferma il numero 1. Nascosto 365 giorni l'anno, si fa vedere solo quando si vince. Che proprie… - giacomorosini16 : RT @DucaAndrea85: Zhang ancora un volta si conferma il numero 1. Nascosto 365 giorni l'anno, si fa vedere solo quando si vince. Che proprie… - italexit : @Cartabellotta @GiorgiaMeloni Dovrebbe essere ogni giorno una giornata nazionale per le vittime di … però un anno ha solo 365 giorni -