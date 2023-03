15 marzo … (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gli eventi datati 15 marzo Ieri abbiamo accennato a Carlo Alberto Quario. Era di Vercelli. Il 15 marzo 1893 era nato Modesto Valle, il quale con la Pro festeggiò tre scudetti. Esattamente vent’anni prima di Ramon Gabilongo, due volte campione di Spagna con l’Atletico Madrid. Ne compie settanta Christian Lopez, più volte titolato con il grande Saint-Etienne. Festeggia mezzo secolo José Luis Vidigal, campione del Portogallo nel 2000; in Italia ha giocato con Napoli, Livorno e Udinese.Trent’anni fa si spegneva Karl Mai, iridato con la Germania nel 1954: in quella kermesse in Svizzera disputò sei gare, compresa la finale. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gli eventi datati 15Ieri abbiamo accennato a Carlo Alberto Quario. Era di Vercelli. Il 151893 era nato Modesto Valle, il quale con la Pro festeggiò tre scudetti. Esattamente vent’anni prima di Ramon Gabilongo, due volte campione di Spagna con l’Atletico Madrid. Ne compie settanta Christian Lopez, più volte titolato con il grande Saint-Etienne. Festeggia mezzo secolo José Luis Vidigal, campione del Portogallo nel 2000; in Italia ha giocato con Napoli, Livorno e Udinese.Trent’anni fa si spegneva Karl Mai, iridato con la Germania nel 1954: in quella kermesse in Svizzera disputò sei gare, compresa la finale. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

