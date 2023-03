14 Marzo 2023 – Scontro tra un caccia russo e un drone Usa sul Mar Nero (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia non vuole uno “Scontro” con gli Stati Uniti. E’ quanto ha affermato l’ambasciatore Anatoly Antonov che oggi è stato convocato al Dipartimento di Stato americano dopo la collisione fra un caccia russo e un drone statunitense sul Mar Nero. Il volo del drone però è stato definito “una provocazione” Usa, prontamente smentita dalla Casa Bianca. Il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che punta a rafforzare i cosiddetti ‘background check‘, i controlli preventivi per l’acquisto di armi da fuoco e prevede regole più severe per la custodia delle armi da parte dei proprietari. Migliaia di sostenitori dell’opposizione senegalese hanno manifestato oggi nella capitale Dakar e si prevede che contineranno a farlo domani in vista del processo al loro leader Ousmane Sonko, che ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia non vuole uno “” con gli Stati Uniti. E’ quanto ha affermato l’ambasciatore Anatoly Antonov che oggi è stato convocato al Dipartimento di Stato americano dopo la collisione fra une unstatunitense sul Mar. Il volo delperò è stato definito “una provocazione” Usa, prontamente smentita dalla Casa Bianca. Il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che punta a rafforzare i cosiddetti ‘background check‘, i controlli preventivi per l’acquisto di armi da fuoco e prevede regole più severe per la custodia delle armi da parte dei proprietari. Migliaia di sostenitori dell’opposizione senegalese hanno manifestato oggi nella capitale Dakar e si prevede che contineranno a farlo domani in vista del processo al loro leader Ousmane Sonko, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Luglio 2022, Salvini: «Migranti spinti da Putin? Siamo alle comiche» Marzo 2023, Crosetto: «L’aumento esponenziale… - mirkonicolino : Gabriele #Gravina, presidente #Figc: - 18 gennaio 2023: 'Triste #SupercoppaItaliana in Arabia, solo 400 spettatori… - rusembitaly : ?? Intervista al Ministro degli Esteri Russo, Sergej Lavrov, del giornalista statunitense Dimitri Simes per la trasm… - MeleGiorgio : @FantuzziF 20 anni fa P.Barnard: 'La Svizzera, sola e isolata, ha più rapporti commerciali col resto del mondo di q… - SimplyBenny : Ben 65 MILIONI di persone sono affette da Long Covid, una malattia debilitante che ancora non ha una cura certa. Se… -