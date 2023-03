14 Marzo 2023 – Scontro tra un caccia russo e un drone Usa sul Mar Nero

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia non vuole uno “” con gli Stati Uniti. E’ quanto ha affermato l’ambasciatore Anatoly Antonov che oggi è stato convocato al Dipartimento di Stato americano dopo la collisione fra une unstatunitense sul Mar. Il volo delperò è stato definito “una provocazione” Usa, prontamente smentita dalla Casa Bianca. Il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che punta a rafforzare i cosiddetti ‘background check‘, i controlli preventivi per l’acquisto di armi da fuoco e prevede regole più severe per la custodia delle armi da parte dei proprietari. Migliaia di sostenitori dell’opposizione senegalese hanno manifestato oggi nella capitale Dakar e si prevede che contineranno a farlo domani in vista del processo al loro leader Ousmane Sonko, che ...