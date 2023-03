100% Italia Special con Nicola Savino, stasera su Tv8: ospiti e anticipazioni della prima puntata (Di mercoledì 15 marzo 2023) stasera su Tv8 prende il via 100% Italia Special, il game show condotto da Nicola Savino stasera su Tv8 in prima serata, alle 21:30, Nicola Savino conduce 100% Italia Special. Il game show ci terrà compagnia per quattro puntate. Il programma è l'adattamento per la prima serata del gioco che lo stesso Savino conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20:30. Protagoniste due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercheranno di indovinare i gusti e le abitudini degli Italiani per aggiudicarsi il premio finale da devolvere in beneficenza. Il montepremi della prima ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023)su Tv8 prende il via, il game show condotto dasu Tv8 inserata, alle 21:30,conduce. Il game show ci terrà compagnia per quattro puntate. Il programma è l'adattamento per laserata del gioco che lo stessoconduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20:30. Protagoniste due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercheranno di indovinare i gusti e le abitudini deglini per aggiudicarsi il premio finale da devolvere in beneficenza. Il montepremi...

