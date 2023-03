"1 km da Wall Street", un mucchio di soldi con la bisca clandestina (Di mercoledì 15 marzo 2023) 1 KM. DA Wall Street Warner TV ore 23 Con Giovanni Ribisi, Vin Diesel e Ben Affleck: Regia di Ben Younger. Produzione USA 2000. ore 2 LA TRAMA Un giovanotto che guadagna un mucchio di soldi con una bisca clandestina viene più o meno costretto dal padre, un rispettato giudice, a trovarsi un lavoro per bene. Crede d'averlo trovato quando entra in una società di brokeraggio gestita da giovani che promettono a tutti i clienti grossi vantaggi economici. In realtà sono grosse truffe speculazioni a danno di molti ingenui che nel loro tentativo di arricchirsi velocemente cadono nelle trappole più vergognose. Il ragazzo cerca di sfilarsi. PERCHE' VEDERLO perchè un ritratto duro , diretto senza fronzoli di quella nuova economia che di lì a pochi anni produrrà su scala ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) 1 KM. DAWarner TV ore 23 Con Giovanni Ribisi, Vin Diesel e Ben Affleck: Regia di Ben Younger. Produzione USA 2000. ore 2 LA TRAMA Un giovanotto che guadagna undicon unaviene più o meno costretto dal padre, un rispettato giudice, a trovarsi un lavoro per bene. Crede d'averlo trovato quando entra in una società di brokeraggio gestita da giovani che promettono a tutti i clienti grossi vantaggi economici. In realtà sono grosse truffe speculazioni a danno di molti ingenui che nel loro tentativo di arricchirsi velocemente cadono nelle trappole più vergognose. Il ragazzo cerca di sfilarsi. PERCHE' VEDERLO perchè un ritratto duro , diretto senza fronzoli di quella nuova economia che di lì a pochi anni produrrà su scala ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #14marzo: #banche, Europa teme rischio contagio, Wall Street sco… - Gitro77 : Circolare, non c'è da vedere qui! [La situazione a Wall Street dopo mezz'ora di contrattazioni, via @giubberosse1] - Agenzia_Ansa : Silicon Valley Bank è stata sospesa a Wall Street in attesa di comunicazioni. I titoli della banca sono in calo del… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Big tech incarna il massimo punto di arrivo della ferocia del mercato: ieri Meta ha annunciato altri 10 mila licenziam… - annacandr : RT @Foscari1991: #SiliconValleyBank La deregolamentazione alla base del crollo di SVB ha un nome ben preciso. A farlo notare era Draghi in… -