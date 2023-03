?? Report della seduta a porte aperte (Di mercoledì 15 marzo 2023) Allenamento a porte aperte presso il centro sportivo Real Cosenza. seduta iniziata con esercizi di attivazione, proseguita con esercitazioni di sviluppo undici contro zero per assimilare al meglio i movimenti richiesti dal tecnico, una parte tattica improntata sulla fase difensiva, pressing e ripartenze, partita finale e lavoro metabolico. Lavoro differenziato precauzionale per Micai, Voca, Brescianini e Marras. Domani seduta pomeridiana al Sanvitino Delmorgine. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Allenamento apresso il centro sportivo Real Cosenza.iniziata con esercizi di attivazione, proseguita con esercitazioni di sviluppo undici contro zero per assimilare al meglio i movimenti richiesti dal tecnico, una parte tattica improntata sulla fase difensiva, pressing e ripartenze, partita finale e lavoro metabolico. Lavoro differenziato precauzionale per Micai, Voca, Brescianini e Marras. Domanipomeridiana al Sanvitino Delmorgine. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

