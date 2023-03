Ziliani | “Arrivata una notizia scabrosa sulla Juventus Ora scappano tutti”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 14 marzo 2023) Paolosui propri canali social ha riportato unache riguarda il futuro dellain serie A e in Europa. L’UEFA sta indagandoe ha ricevuto i nuovi atti dell‘inchiesta Prisma dalla Procura di Torino, continuando a monitorare la situazione. L’organismo europeo ha aperto ufficialmente un’indagine sul club bianconero in collaborazione con le autorità italiane. Gli ultimi bilanci dellasono al centro dell’attenzione, e la UEFA è in contatto con la Procura di Torino, che ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 indagati, tra cui Agnelli, Paratici, Nedved e Arrivabene, insieme allastessa. La UEFA ha ora preso visione delle nuove carte relative alle indagini suppletive svolte in attesa dell’udienza preliminare davanti al ...