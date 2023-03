Zeman: «In Serie B si gioca di più che in Serie A» (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Zeman sul campionato cadetto: «lI Frosinone ormai ha staccato da tutte le altre, ci si aspettava qualcosa di più dal Genoa» Zdenek Zeman, si è così espresso sull’attuale campionato di Serie B in corso. Le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: «lI Frosinone ormai ha staccato da tutte le altre, ci si aspettava qualcosa di più dal Genoa, ma tutto sta andando secondo le aspettative: chiaro, i liguri hanno una rosa superiore a tutte, ma il calcio è questo. Se qualche squadra mi piace in particolare? Non ho preferenze, ma mi sembra che in Serie B si giochi più che in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole disul campionato cadetto: «lI Frosinone ormai ha staccato da tutte le altre, ci si aspettava qualcosa di più dal Genoa» Zdenek, si è così espresso sull’attuale campionato diB in corso. Le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: «lI Frosinone ormai ha staccato da tutte le altre, ci si aspettava qualcosa di più dal Genoa, ma tutto sta andando secondo le aspettative: chiaro, i liguri hanno una rosa superiore a tutte, ma il calcio è questo. Se qualche squadra mi piace in particolare? Non ho preferenze, ma mi sembra che inB si giochi più che inA». L'articolo proviene da Calcio News 24.

