Zaniolo subito via dal Galatasaray? La scelta del giocatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Turchia, Zaniolo subito a segno. E il Galatasaray vince - ACMilanAddict1 : Turchia, Zaniolo subito a segno. E il Galatasaray vince #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Milan News - sportli26181512 : Turchia, Zaniolo subito a segno. E il Galatasaray vince: (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il campionato turco è ripreso dopo… - olaganustugece2 : @OfficialASRoma Chi mi conosce sa che sono un tifoso romano da 100 anni, ma di fatti me ne sono accorto da subito,… - olaganustugece2 : @OfficialASRoma Chi mi conosce sa che sono un tifoso romano da 100 anni, ma di fatti me ne sono accorto da subito,… -

Pensavamo che non volesse venire e invece ha dettosì e lo abbiamo convocato'. Infine suha affermato: 'Quando un ragazzo è giovane può migliorare e diventare importante. Vale per ...Tutti hanno visto il fallo su, io non riesco a capacitarmi di come, non dico Rocchi che ... Il secondo rigore era anche più difficile da vedere, anche noi in tribuna non l'avevamo visto. ......peggio a Nasca che lo scorso anno alla VAR aveva annullato un gol decisivo e regolare a, ... tutte le controversie 2' - La Roma chiedeun rigore per presunto tocco con il braccio di ...

Zaniolo subito decisivo in Turchia: entra, segna e il Galatasaray vince La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il campionato turco è ripreso dopo la tragedia del terremoto che ha devastato una parte del paese, e della Siria, e Nicolò Zaniolo ha confermato quanto di ...Nicolò Zaniolo ci ha messo pochissimo a mettersi in mostra. E' andato subito in gol nella sua prima gara ufficiale col Galatasaray ...