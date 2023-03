Zaniolo | nuovo amore in Turchia? Possibile flirt con Burcu Ozberk | indizio social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gretaoref16 : Ha segnato di nuovo……………. E sti cazzi #Zaniolo - sportli26181512 : Zaniolo, il Galatasaray gli dedica una canzone con riferimenti clamorosi a 'Roma bruciata': Dalla Turchia fanno sap… - marcullo02 : RT @DonKalulu20: Il garante Maldini ritorna dalle maldive importando Zaniolo e un bollito nuovo Mentre io aspettavo te - DonKalulu20 : Il garante Maldini ritorna dalle maldive importando Zaniolo e un bollito nuovo Mentre io aspettavo te - AnalisiInfo : Nuovo Post su Analisi & Scouting: Cosa trovate ad oggi sul nostro sito? Schede Tecniche: Zaniolo Hojlund Baschirot… -

... inclusa l'ultimissima quando la Roma pensò a lui per la sostituzione di. Ziyech in azione -... Uno come Ziyech potrebbe trovare posto pure nelschema tattico di Pioli. L'ostacolo, sia per ...... c'è unamore per l'ex Roma A lanciare il gossip è stata la stampa turca, che parla di unflirt per. Lei è Burcu Ozberk , attrice classe 1989 celeberrima in Turchia per i ruoli ...Il pensiero e la stima sono rimasti da parte dei rossoneri, con la Champions potrebbero sicuramente provare unassalto. Intantoha mandato i primi messaggi, allontanando un addio ...

Zaniolo, nuova fiamma in Turchia Chi è la bella Burcu Ozberk FOTO Calciomercato.com

Dopo il primo gol ufficiale con la maglia del Galatasaray, realizzato contro il Kasimpasa, che ha regalato i tre punti ai suoi, per l'ex Roma si parla di un nuovo flirt. Secondo quando riferisce la ...Sono ormai lontani i tempi in cui Nicolò Zaniolo era felice alla Roma. Gli ultimi mesi sono stati molto burrascosi, con i dissapori tra il giocatore e tutto l'ambiente (società e staff compreso) che ...